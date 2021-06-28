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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eşi ile tartışıp havaya ateş etti, polisi görünce kendini 2 saat iş yerine kilitledi

Eşi ile tartışıp havaya ateş etti, polisi görünce kendini 2 saat iş yerine kilitledi

Olay yerinden görüntü

Polis Aracı Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Hapis Cezası İntihar Girişimi 

-Şahsın iş yerinden çıkarılması
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da silahla havaya ateş açan bir şahıs, olay yerine polislerin geldiğini görünce kendisini iş yerine kilitledi. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı şahıs, yaklaşık 2 saat sonra iş yerinden çıkartılarak gözaltına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde eşi D.S. (37) ile tartıştıktan sonra elindeki silahla havaya ateş eden A.D. (37), çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisleri görünce kendisini iş yerine kilitledi. Bu sırada D.S. bölgeden kaçarak uzaklaştı. Elindeki silahı kafasına tutup intihar girişiminde bulunacağını söyleyen şahsı polis uzun süre ikna etmeye çalıştı. Şahsın, silahını bırakmaması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı sokağı araç trafiğine kapatan polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ambulansın da hazır bulunduğu olay yerindeki ikna çabaları yaklaşık 2 saat sürdü. Polisin ikna ettiği şahıs, silahını teslim ettikten sonra polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şahsın, işlediği nitelikli yağma suçundan dolayı 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. (FÇ-AH-
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