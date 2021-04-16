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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurtlu minikler ağaç dikti

Esenyurtlu minikler ağaç dikti

Ağaç diken çocuklar görüntü

Parmak Kamera Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi’ne bağlı Menekşe Kreşi, çocuklara ağaçların ve ormanların önemini benimsetmek amacıyla ağaç dikme etkinliği düzenledi.
Minikler, “Tohumlar Fidana” şarkısını söyledi ve diktikleri ağaçlara can suyu verdi. Esenyurt Belediyesi Menekşe Kreşi, ağaçların ve ormanların önemini vurgulamak amacıyla, tüm öğretmen ve öğrencileriyle kreşin bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenledi.
Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürü Makbule Şimşek’in de katıldığı etkinlikte çocuklar, “Her Şey Elimizde” yazılı pankarttaki ağacın dallarına, parmak boyası ile boyadıkları elleriyle yaprak motifleri yaptı. Ardından, öğretmenleri ile ağaç diken Kelebekler ve Tavşanlar sınıfı öğrencileri, “Tohumlar Fidana” şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

‘Bir Ağaç Dikerseniz, Bir Hayat Dikersiniz’, ‘Geleceğin Ağaçların Ömründedir’, ‘Orman Yurdun Hem Süsü Hem Gücüdür’ ve ‘Ormansız Yurt Vatan Değildir’ yazılı dövizlerin olduğu etkinlikte minikler, diktikleri ağaçlara can suyu verirken mutlulukları kameralara yansıdı. Çocuklara ağaçları ve doğayı, eğlendirerek sevdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Menekşe Kreşi Sorumlusu Nazmiye Yüce, “Şu an biz de çok mutluyuz onlar da. Çocuklarımızın en küçüğü 3, en büyüğü ise 5 yaşında. Ağaçlarımızın büyüdüğünü görmek bizim için de çocuklar için de farklı ve güzel bir deneyim olacaktır” dedi.

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