Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta yürek yakan olay... Cam silen genç kadın 4'üncü kattan çocuk parkına düştü

Esenyurt'ta yürek yakan olay... Cam silen genç kadın 4'üncü kattan çocuk parkına düştü

Kadına kalp masajı

Kalp Masajı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Çocuk Parkı 

-Ailesinden görüntü
-Ambulansa taşınması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta iddiaya göre 4’üncü kattaki evlerinin camında temizlik yapan genç kadın, metrelerce yüksekten evin önündeki parka düştü. Parkın korkuluklarına çarpan kadına sağlık ekipleri uzun süre yerde kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay, Turgut Özal Mahallesi 50’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, genç kadın 4’üncü kattaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çocuk parkına düştü. Parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kadının ailesi uzun süre göz yaşı döktü. Dakikalarca kalp masajı Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde ağır yaralı olan kadına uzun süre kalp masajı yaptı, daha sonra çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis incelemeye başladı Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parkın çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı