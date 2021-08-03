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Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Silahlı sopalı kavga kamerada
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Silahlı sopalı kavga kamerada

Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Silahlı sopalı kavga kamerada

Olay yerinden genel ve detay görüntü

İlk Müdahale Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Park Kavgası 

-Kavga anından vatandaş görüntüsü
-Çevre sakinleri ile röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Dükkan önüne araba park etmek istediler dayak yediler- Sandelyelerin sopaların havada uçuştuğu kavgada silahlarda çekildi İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir iş yerinin önündeki park tartışması silah ve sopalı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine saldırdığı ve etrafın savaş alanına döndüğü olayda ise iki kişi yaralandı. Yerlerde kavgada kırılan sopalar ve mermi çekirdekleri kavganın boyutunu gösterirken, o anlar kameralara yansıdı. Olay, dün 16.30 sıralarında Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir işyerinin önündeki kaldırıma aracını park etmek isteyen bir şahıs, iş yeri çalışanları tarafından uyarılınca tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma araç içindeki şahıslardan birinin silah çıkartmasıyla kavgaya dönüştü. Duruma sinirlenen iş yeri çalışanları, sandalye ve sopalarla araç içerisindeki şahıslara saldırdı. Dakikalarca süren olayda araç içerisindeki şahıslar öldüresiye dövülürken, çevredeki vatandaşların haber verdiği polis ekipleri şahısları kurtardı. Polisler olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan şahısları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kavga anları kamerada İki grubun silah ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada etraf adeta savaş alanına döndü. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan olayda, araçtan inerek silah çeken şahısların yerde dövüldüğü anlar görüntülendi. Çevrede esnaf olan bir vatandaş ise olayı, “Kavga edenler bizim burada esnaf arkadaşlarımız. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamadık, bir anda kaldırıma park etme mevzusu yüzünden tartışma başladı.
Araçtaki şahısların silah çekmesiyle kavga başladı” diyerek anlattı. (HP-ÖFA
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