Esenyurt’ta pandemi sürecinde vatandaşlara destek sağlandı

-dezenfekte çalışmaları

-sokak hayvanalrı

-bankamatiklerde temizlik

-genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihten bu yana salgınla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Esenyurt Belediyesi, geçen 16 aylık süreçte vatandaşlara birçok destek sağladı. Pandemide ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar artarak devam ederken sokaklar, okul, ibadethane, kamu binaları, duraklar, toplu taşıma araçları ve meydanlar sürekli dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri tarafından normalleşme süreciyle birlikte faaliyete geçen mekanlar denetlenirken sokak hayvanlarına da mama ve su desteği sağlandı. Esenyurt Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü tarih olan 2020 Mart ayından bu yana salgın mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, bu süreçte 16 bin 439 aileye kişiye ‘Evde Sağlık’, 15 bin 419 kişiye ise ‘Hasta Nakil’ hizmeti verdi. Bakıma ihtiyaç duyan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşları da evlerinde ziyaret eden görevliler bu kapsamda 2 bin 238 kişiye ‘Ev Temizliği’ ve ‘Kişisel Bakım’ hizmeti sundu. 98 bin aileye gıda kolisi yardımı Pandemi sürecinde sosyal yardım çalışmalarını artırarak devam ettiren Esenyurt Belediyesi, 98 bin 28 aileye gıda kolisi dağıttı.

Gıda yardımının yanı sıra 240 bin 27 litre süt, 55 bin 848 adet kaşar peyniri ile 172 bin 831 porsiyon sıcak yemek yardımı da yapıldı. Yine bu süreçte 122 bin 408 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı, bebek bezi ve bebek maması, 27 bin 203 adet et, kahvaltılık, meyve ve içecek yardımında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 15 bin 486 adet yardım kolisini de vatandaşlara ulaştırdı. Aralıksız dezenfeksiyon Pandemi sürecinde temizlik çalışmaları da aralıksız sürdü. İlçe genelindeki sokaklar 9 bin 897 kez, çöp konteynerleri ise 60 bin 104 kez dezenfektanlı suyla yıkandı. Meydanlar ve kamu kuruluşlarına maske ve eldiven atıkları için tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Korona virüs vakalarının görüldüğü 6 bin 365 adreste bina girişleri, kapı zilleri, asansörler, merdiven boşlukları ve korkulukları ile daire kapıları da dezenfekte edildi. 25 bin 469 araç dezenfekte edildi 2 ayrı noktada Araç Dezenfeksiyon İstasyonu kuran Esenyurt Belediyesi 25 bin 469 toplu taşıma aracı, taksi ve özel aracı dezenfekte etti. Meydanlar her gün dezenfekte edildi Çalışmalar kapsamında tüm meydanlar her gün; Esenyurt Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, belediye binası, sürekli eğitim merkezleri, kapalı caddeler, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne ait 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları, ATM’ler ve üst geçitlerin her biri 198 kez; Aile Sağlığı Merkezleri, 270 eczane, kaymakamlık binası, bağımlılık merkezi, Kızılay ek hizmet binası, Yaşlı Bakımevi, Göç İdaresi ve Yabancılar Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 100 kez; özel sağlık kuruluşları, bankalar, 14 PTT şubesi ve Merkez Müdürlüğü, İSKİ, Posta Dağıtım Merkezi, muhtarlıklar, noterler, Müftülük ve Sosyal Hizmet Binası 126 kez dezenfekte edildi. Salgına karşı bilgilendirmeler yapıldı Sağlık kuruluşları, ibadethaneler, pazar yerleri, dernekler, market ve toplu konutların girişlerine salgına karşı yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler içeren uyarı levhaları asan Esenyurt Belediyesi, pazar yeri, banka, market ve fırın gibi alanlara 45 bin 450 adet sosyal mesafe etiketi uyguladı. Çağrı Merkezi’nde 327 bin 286 arama cevaplanırken, Korona virüs Psikolojik Danışma Hattı’nda her gün 09.00-22.00 saatleri arasında 647 kişiye psikolojik destek verildi.

33 bin öğrenciye online eğitim desteği Esenyurt Belediyesi eğitim faaliyetlerini pandemi sürecinde online olarak sürdürdü. ‘Online Etkinlikler’ kapsamında psikolojik destek, beslenme, müzik, ilk yardım ve hijyen eğitimi, spor egzersizleri, kukla gösterileri, tiyatro, masal anlatımı, interaktif yarışmalar ve yemek tarifleriyle ilgili yayınlar yapıldı. Bu yayınlarla 1 milyon 38 bin 208 kişiye erişilirken, üniversite hazırlık kursları ve kültür-sanat eğitimleri kapsamında 56 branşta 33 bin 900 öğrenciye uzaktan eğitim verildi.

İş yerleri denetlendi Vefa Sosyal Destek Hattı aracılığıyla gelen, maaş çekimi ile eczane ve market alışverişlerine ilişkin bin 377 talep zabıta personelince karşılandı. Çalışmalar kapsamında 63 bin 296 iş yeri hijyen kuralları, fiyat konuları ve ilgili genelgeler kapsamında denetlendi. Denetimlerde hijyen ve fiyat konularında uygunsuz faaliyet yürüten 368 iş yeri mühürlendi. Gıda ve sağlık sektörlerindeki kuruluşlar, genelgeler hakkında bilgilendirilirken, bu kuruluşlarda maske ve eldiven denetimleri de yapıldı. Sokak hayvanlarına mama desteği Pandemi sürecinde sokak hayvanları da unutulmadı. Sokak hayvanları için ilçe genelinde birçok noktaya 357 bin 600 kilogram mama dağıtıldı. Bu süreçte sokak hayvanlarının bakımları yapılırken, gerekli durumlarda tedaviler de uygulandı.