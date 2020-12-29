Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Esenyurt Meydanı'nda oturma izni olmayan yabancı uyruklulara uygulama

Esenyurt Meydanı'nda oturma izni olmayan yabancı uyruklulara uygulama

Sorgulamadan görüntü

Polis Oturma İzni Polis Merkezi Gesi Polis Ekipleri 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Polis ekipleri Esenyurt Meydanı'nda uygulama yaptı. Oturma izni ve kamplarda olması gereken yabancı uyruklu şahıslar, polis merkezine götürüldü. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.
Tek tek durdurulan yabancı uyruklu şahıslara, izin, oturum ve pasaport bilgileri soruldu. Herhangi bir belge ibraz edemeyen ve izinsiz olan şahıslar polis merkezine götürüldü. İzin belgesi olmayan toplam 45 yabancı uyruklu şahsın önce polis merkezine ardından da toplama merkezine gideceği öğrenildi. (MD-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement