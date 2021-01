Esenyurt Belediyesi bir yılda 11 bin 190 kişinin istihdamını sağladı

- Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bir yılda 11 bin 190 kişinin istihdamını sağladı. Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşlara daha rahat bir ulaşım sağlamaya çalışan Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında 42 bin 465 ton asfalt, 180 bin 271 metrekare parke döşemesi yaptı. Esenyurt Belediyesi 2020 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 60 bin gıda kolisi, 180 bin litre süt, 60 bin adet kaşar peynir, 33 bin 827 adet et kahvaltılık, meyve ve içecek, 195 bin 862 porsiyon sıcak yemek ve 84 bin 591 alışveriş kartı, bebek bezi ve mama desteği sağlayarak dayanışmayı büyüttü. 2020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Esenyurtluları yalnız bırakmadı. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nde, 37 çocuğa 114 saat dil ve konuşma terapisi, 170 çocuğa 298 saat bireysel eğitim, 131 kişiye 85 saat psikolojik danışmanlık, 254 vatandaşa evde kuaför ve kişisel bakım, 449 engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşa evde temizlik hizmeti, 18 bin 222 vatandaşa sağlıklı beslenme ve diyet programı, 7 bin 482 vatandaşa evde sağlık hizmeti, 7 bin 610 kişiye hasta nakil hizmeti, 612 vatandaşa ilaç yardımı, 160 kişiye medikal malzeme yardımı, 11 bin 327 vatandaşa toplu taşıma hizmeti ve 145 kişiye fizik tedavi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam için destek verildi.

Tüm sokaklar ve bina girişleri dezenfekte edildi Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 43 mahallede tüm sokak ve bina girişlerini de dezenfekte etti. 2 adet araç dezenfeksiyon noktasında 46 bin 448 araç, 77 devlet okulu, 22 özel okul, 11 özel spor kulübü, 11 kütüphane, 13 kreş, 84 cami, 5 cemevi, 43 mahallede bulunan tüm kıraathaneler ve 43 dernek dezenfekte edildi. Her gün dezenfekte edildi Belediye binası başta olmak üzere kamu kurumları 120 defa; aile sağlığı merkezleri, kaymakamlık binası, 270 eczane, bağımlılık merkezi, Kızılay ek binası, yaşlı bakımevi, göç idaresi ve yabancılar şubesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü 80 defa; özel sağlık kuruluşları, kamu bankaları ve özel bankalar, kamu kurumları, muhtarlık, noterler, 14 PTT dağıtım şubesi ve merkez müdürlüğü, müftülük ve sosyal hizmetler binaları da pandemi boyunca 40 defa dezenfekte edildi. Esenyurt'a daha çok yeşil alan Geçmişte uygulanan yanlış politikalar neticesinde betonlaşmanın had safhada olduğu Esenyurt’ta daha fazla yeşil alan kazandırma çalışmalarına da devam ediliyor. Hürriyet, Akçaburgaz ve Gökevler Mahallesi’nde yeni parklar yapan Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parkları da yeniledi. 2020 yılında Esenyurt genelinde 2 milyon 507 bin 902 adet çiçek dikimi, 8 bin 678 metrekare kauçuk yürüyüş yolu, 89 bin 628 metrekare çim serimi, 87 bin 609 çalı ve gül dikimi, 502 bank ve 408 çöp kovası yerleştiren Esenyurt Belediyesi, 8 basket sahasında da bakım onarım çalışması yaptı. Esenyurt Belediyesi, patili dostlarını da yalnız bırakmadı. Yıl boyunca 200 ton mama dağıtımı yapan ekipler, 813 kedi ve 929 köpeğin aşılamasını, 6 bin 653 hayvanın muayene ve tedavisini de yaparak sağlıklarına kavuşması için çalıştı. 354 hayvanı da sahiplendiren ekipler, patili dostlarımızı yeni yuvaları ile buluşturdu. (EG-



