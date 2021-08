Esenlerli kadınların boğaz keyfi

-Kadınlara çay ve simit ikramı

- Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, hem boğaz turu attı hem de doyasıya eğlendi. Esenler Belediyesi yaz aylarının bitimine az bir süre kala kadınların bir araya geldiği bir etkinliğe imza attı. Belediye tarafından anneler için ücretsiz boğaz turu düzenlendi.

Eminönü İskelesi’nde buluşan kadınlar, okulların açılmasına az bir zaman kala stres attı. Korona virüs salgını dolayısıyla evlere kapanan kadın ve çocuklar, boğazın keyfini doyasıya çıkarırken, çay ve simit eşliğinde boğazı gezdi. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen kadınlar tarihi mekânları uzman rehberlerden dinleme fırsatı yakaladı. “Çok güzel ve çok eğlendik” Çok eğlendiğini anlatan Aynur Sayhan, “Kızım görevli onunla beraber geldim. Belediyeden Allah razı olsun. Daha önce boğaz turu yapmıştım ama belediyenin organizasyonuna ilk defa katılıyorum. Çok güzel ve çok eğlendik. Beşiktaş’tan başladık. Köprüye kadar geldik. Her tarafı gördük. Dolmabahçe Sarayı’nı Beşiktaş’ı her yeri gördük ve anlatıyorlar gezerken de” şeklinde konuştu.

“Esenler Belediyesi hanımları çok düşünüyor” Pandemiden dolayı çok sıkıldıklarını ve boğaz turunun çok iyi geldiğini söyleyen Nazlı Gedik, “Daha önce vapur turuna gelmiştim. Ama baya zaman oldu. Arkadaşımla 2 gün öncesinden başvurduk. Her defasında vapur turu yaptığımda çok heyecanlanıyorum. Özellikle tarihi yerleri görmek beni çok heyecanlandırıyor. İşlerden fırsat bulup gelmek çok güzel. Pandemi de eve kapandık ve çok bunaldık. 1,5 senedir evde boğulduk. Esenler Belediyesi hanımları çok düşünüyor. Sürekli böyle programlar yapıyor. Katılmaya çalışıyorum. Bizim içinde değişiklik oluyor. Hava almış oluyoruz” dedi.

"Hem görüyoruz hem de bilgi sahibi oluyoruz" Hem gördüğünü hem de bilgi sahibi olduğunu belirten Büşra Teke, "İlk defa bu tura katılıyorum. Kendimiz de normal de geziyoruz ama görsel olarak daha çok görüyoruz. Bir yandan dinleyip bilgilendirme amaçlı bir yandan da baktığımız zaman kültür açısından ufkumuz da açılıyor. Hem görüyoruz hem de bilgi sahibi oluyoruz. Esenler Belediyesi'nin sitesini takip ediyoruz. Bir de katılan arkadaşlarımızın sayesinde bizde katılmış olduk. Sürekli evdeyiz ve dışarı çıkmıyoruz. Bizim içinde değişiklik oldu. Açık hava olması güzel. Kapalı alan olsaydı belki tercih etmezdik" ifadelerinde bulundu. Yaz boyunca her Perşembe günü gerçekleşecek etkinliğe Esenler Belediyesi web sitesi üzerinde bulunan form doldurularak başvuru yapılabiliyor.