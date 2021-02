Esenler’de yangında çocukları kurtaran kahramanlar konuştu

-Olay yerinden görüntü

- Esenler’de 5 katlı bir binada çıkan yangında çocukları kurtaran kahramanlardan Ahmet Karatekin o anları anlattı. Karatekin çocukları kurtarmak için hep birlikte seferber olduklarını belirterek, “Çocukların olduğu katın bir altına çıkmışım ben o sırada iki yaşlı havayla yaşayan kişiyi alıp cam tarafına getirip nefes almasını sağladım” dedi.

Esenler’de dün öğle saatlerinde 5 katlı bir binanın elektrik panosunda yangı n çıkması sonucu dairenin 3. Katında yaşanan can pazarı sonucu 4 çocuk battaniyelerle yukarıdan aşağıya atılması sonucu vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Yaşanan o panik anlarının kahramanları o anları anlattı. Canını hiçe sayarak yangının seyrini değiştiren mahalle esnafı elektrikçi Ahmet Karatekin, çocukları kurtarmak için seferber olduklarını belirterek, “Burada otururken bir ablamız yan tarafta bina patlıyor dedi koşa koşa gittik tabi işimizi gücümüzü bırakıp bir komşu olarak. Gittiğimizde kapıyı tekmeliyorlardı, paniği engelledim yavaşça kapıyı kırıp açtım. Elektriğe müdahale ettim gazı kestim binayı emniyetli hale getirdikten sonra binaya girdik. Allah rızası için herkesi çıkardık. Çocukların olduğu katın bir altına çıkmışım ben o sırada iki yaşlı havayla yaşayan kişiyi alıp cam tarafına getirip nefes almasını sağladım, yukarıya müdahale ettim” dedi.

“Onu görünce yıkıldım” Çocukları battaniyeler yardımıyla kurtaranlardan Cem Boyraz, Şükürler olsun kimseye bir şey olmadı diyerek, “Olayın olduğu yerde sese çıktık çok yakın bir yerde esnafım büyük bir ses vardı ona fırladık hep beraber. Çıktığımda da orası çok karışıktı inşalar toplanmıştı. Bir apartmanın dükkan dahil 4. katında camda bir kadın bizi feryat figan kurtarın diye bağırıyordu, hep beraber battaniyeleri açtık, çocukları atmasını söyledik. Dört çocuğu teker teker aşağıya attı. Allah kimseye yaşatmasın kendi çocuğu olan daha derinden hissediyor. Orada büyük bir çaresizlik vardı hele aşağıya atlamayan çocuklardan biri dumandan bayılacak gibiydi, onu gördükten sonra yıkıldım çaresizlik çok kötü bir şey” diye konuştu.

“Allah’tan can kaybı olmadı” Mehmet Akgün ise çok zor bir durum yaşadıklarını ifade ederek, “Buraya bir arkadaşımız geldi kendisi dedi ki binanın içinde ateş çıktı bir patlama oldu dedi hemen ekip halinde oraya koştuk. Koşunca baktığımızda bir arkadaşımız kapıyı tekmeliyordu, Ahmet ustamız müdahale edip kapıyı açtı, yanan panonun içinden parçaları çıkardı, gazı kesti o duman içerisinde merdivenlerden yukarıya fırladı. O sırada ekipte yukarıya fırladı dumandan hiçbir şey görülmüyordu. Bizde aşağıdan battaniyeleri sıkıca gerdik, üç dört battaniyeyi iç içe geçirip ve üst kattan kadın çocukları atmaya başladı.

Allah’tan can kaybı olmadan o çocukların 4 tanesini kurtardık. Diğer arkadaşlarımız da 2 çocuk ve diğer 2 yaşlı kişiyi merdivenlerden indirdi.” şeklinde konuştu.





