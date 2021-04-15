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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenler'de korkutan yangın...Mahsur kalan 4 kişi ve 6 aylık bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Esenler'de korkutan yangın...Mahsur kalan 4 kişi ve 6 aylık bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangından görüntüler

İlk Müdahale Bebek Kamera Cep Telefonu Yükselen 

-İtfaiyenin çalışması
-Binadan yükselen alevler
-olay yerinden görüntüler
-Röportajlar

( İSTANBUL )- 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü İSTANBUL

- Esenler'de 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan 4 kişi ve 6 aylık bir bebek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Menderes Mahallesi 345 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binadan yükselen alevler, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalanlar vatandaşlar, binanın arka tarafında bulunan balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında mahsur kalan 4 kişi ve 6 aylık bir bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Mahallede korkuya neden olan yangın, cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı.
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