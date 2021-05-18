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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı

Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı

Binadan görüntü

Nadan 

-Röpler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri, binayı boşaltarak yakınlarına sığındı. Edinilen bilgiye göre, Esenler Tuna Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 9 daireli 3 katlı binanın kolanları ile duvarlarında çatlaklar oluştu. 26 yıllık olan binada son 10 günde oluşan çatlaklar nedeniyle büyük bir paniğe kapılan apartman sakinleri de korkuyla evlerinden çıkıp, akrabaları ile komşularına sığındı. Bina sakinlerinden Sevila Alemdar, kolonların patladığını, içeriye giremediklerini söyleyerek, "Herkes komşulara, akrabalara kaçtı" dedi.
Apartman sakinlerinden Emine Dursun çok korktuklarını çatlakların giderek büyüdüğünü ve taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Başka bir bina sakini Tuğba Doruk ise eşyalarını depoya götürdüklerini ifade etti.
(BT-RU
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