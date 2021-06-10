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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı - Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu

- Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı - Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu

olay yeri

( İDLİB ) - Esad rejiminin İdlib saldırılarında bilançosu arttı- Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu İDLİB

İdlib Rejim Saldırı 


- Esad rejiminin, İdlib kırsalında düzenlediği topçu ve hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ablin ve Cebel Zaviye köylerinde düzenlediği topçu ve hava saldırılarında kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Yaralı ise 15 olarak açıklandı. Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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