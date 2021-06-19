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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

- Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

olay yeri detay

( HAMA ) HAMA

Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Esad rejiminin Hama'nın batısındaki Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 görevli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Esad rejimi, Hama kentinin batısında yer alan Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine saldırı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırısı sonucu 1 görevlinin hayatını kaybettiğini, 3 görevlinin de yaralandığını duyurdu. Sivil Savunma ekibine ait merkezin tamamen yıkıldığı belirtildi.
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