( İDLİB ) - Esad rejimi Kuneytra'da 30 aileyi yerinden etti- Aileler İdlib'de Türk yardımseverlerin inşa ettirdiği briket evlere getirildi İDLİB
- Beşar Esad rejimi, Suriye'nin güneyinde bulunan Kuneytra'daki 30 aileyi, kuzeyde muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib'e zorla göç ettirdi. Aileler, Türk sivil toplum kuruluşları tarafından inşa ettirilen briket evlere yerleştirildi. Suriye'de Esad rejimi, ülkenin güneyinde ele geçirdiği Kuneytra ilindeki sivilleri zorla göç ettirmeye devam ediyor. Rejim, Kuneytra'daki kasabalardan 30 aileyi, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan İdlib'e zorla göç ettirdi. Yerlerinden edilen aileler, otobüslerle Halep'ten geçerek İdlib'deki Deir Hassan köyündeki kamplara getirildi. Aileler, İdlib'de Türk sivil toplum kuruluşları tarafından inşa ettirilen briket evlere yerleştirildi.
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