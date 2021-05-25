Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ERZURUM - Yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliği operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ERZURUM - Yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliği operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

- Ele geçirilen hint keneviri yetiştirme düzeneğiYasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliği operasyonunda 2 şüpheli yakalandıERZURUM (AA) - Erzurum 'da yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 uyuşturucu imalat düzeneği, 1 Hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 1 uyuşturucu madde öğütücüsü,1 kurusıkı tabanca, 80,8 gram skunk ile uyuşturucu madde yapımı ve kullanımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürüyor.

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Kurusıkı Tabanca 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement