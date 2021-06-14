Erzurum’da feci kaza... Işık ihlali yapan otomobil tırın altına girdi

-Tırın altına giren otomobilden detay -Tırdan detay -Otomobilin kaldırılması -Röportaj
( ERZURUM ) ERZURUM
- Erzurum Ilıca yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi’nde sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil tırın altına girdi. Feci kazada sürücü hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Ilıca yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 25 GB 954 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayarak karşı yoldan gelen 25 AAE 152 plakalı tırın altına girdi. Kazada sürücü Musa A. hafif yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alan Musa A.’nın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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