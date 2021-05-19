Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü - Tören alanında bayraklarla donatılan araçlardan görüntü - Araçların şehir turu atmasından detaylar19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum , Ardahan, Kars, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da törenlerle kutlandı. Erzurum 'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve gençler, anıta çelenk sundu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle sade şekilde ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindekiler çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.Törende kurumun şube müdürü Güngör Şenses de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere hitaben yayımladığı mesajı okudu.Kutlamalar kapsamında bayraklarla donatılan araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu atıldı.Program şehitlik ziyareti ve Kazım Karabekir Stadyumunda 19:19'da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından akşam yapılacak havai fişek gösterileriyle sona erecek.

Şehit Koronavirüs Saygı Duruşu Esenli Havai Fişek 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement