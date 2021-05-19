ERZURUM - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü - Tören alanında bayraklarla donatılan araçlardan görüntü - Araçların şehir turu atmasından detaylar19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum , Ardahan, Kars, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da törenlerle kutlandı. Erzurum 'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve gençler, anıta çelenk sundu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle sade şekilde ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindekiler çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.Törende kurumun şube müdürü Güngör Şenses de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere hitaben yayımladığı mesajı okudu.Kutlamalar kapsamında bayraklarla donatılan araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu atıldı.Program şehitlik ziyareti ve Kazım Karabekir Stadyumunda 19:19'da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından akşam yapılacak havai fişek gösterileriyle sona erecek.
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