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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ERZİNCAN - Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN - Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

- Kaza yapan araçlardaki hasarın görüntülenmesi - Ambulanstaki yaralılar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Ambulansların kaza yerinden ayrılması - Polis ve jandarma ekiplerinin kaza yeri incelemesi Erzincan 'da devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu biri Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı.Fatih Özdemir (41) idaresindeki 35 DSG 22 plakalı kamyonet, Erzincan - Erzurum kara yolu Karakaya köyü yakınlarında yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.Sürücü ile Ahmet Sinan Özdemir (56) ve Afganistan uyruklu Nur Muhammed Söğür (29) araçta sıkıştı.Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Jandarma 

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