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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da freni arızalanan tır kilometrelerce kontrolsüz seyretti

Erzincan'da freni arızalanan tır kilometrelerce kontrolsüz seyretti

- Yolda tırın kontrolsüz ilerlemesi

Polis Güzergah Tır Şoförü Kaçış Polis Ekipleri 

-- Trafik polislerinin eskortluğu, yol tedbiri almaları
-- Tırın durdurulması ve detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da rampadan inerken freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır, polis eskortu eşliğinde güçlükle durduruldu. Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan geçidinden inerken freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır güçlükle durduruldu. Serdar Başak'ın (48) kullandığı 54 ABZ 088 plakalı tavuk yüklü tırın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı. Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alarak tırı takibe başladı.
2160 rakımlı Sakaltutan geçidinde bulunan kaçış rampasına da giremeyen Serdar Başak, aracını kilometrelerce kontrolsüz seyretti. Dörtlüleri yakıp, kavşakların geçiş noktasında korna çalarak yolda ilerleyen tır herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kavşağına yakın bir yerde güçlükle durduruldu. “Yolun boş olması faciayı önledi” Tırın geçiş güzergâhı üzerinde polis ekipleri önlem aldı. Polis ekiplerinin takibe aldıkları tır Kemah kavşağında durabildi. Tırın geçtiği güzergahta yolun boş olması ise olası bir kazanın önüne geçti. “Aynı yolda 2. olay” Öte yandan tır şoförü Serdar Başak’ın aynı olayı daha önceden de 27 Haziran 2019 tarihinde yaşadığı ve tırın yola atılan kapanla durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.
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