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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ERZİNCAN - Balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

ERZİNCAN - Balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

- Arama çalışmalarından görüntü - AFAD ekiplerinin botla suya girmesi - AFAD ekiplerinin suda arama çalışması başlatması - AFAD ekiplerinin boğulan genci sudan çıkarması - Sağlık ekiplerinin gence nehir kenarında müdahale etmesi - Boğulan gencin asker ve ekiplerce ambulansa taşınması - Ambulansın hastaneye hareket etmesi Erzincan 'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğulduERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da babasıyla ırmakta balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu.Yoğurtlu beldesindeki Karasu Nehri kolunda babası Fatih Yolci ile balık avlamak için suya giren ve ağ germek isterken aniden dengesini kaybeden Yakup Yolci (15) akıntıya kapıldı.Baba Fatih Yolci, akıntıyla gözden kaybolan oğlunu kurtaramayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen jandarma, AFAD, JAK ile itfaiye ekipleri su yüzeyinde ve altında arama çalışması başlattı. Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Aksoylu da bölgede yapılan çalışmaları koordine etti.Çalışmalar sonucu AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Yakup Yolci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yolci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sudan Sağlık Ekipleri 

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