Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarının da uğrak yeri olan Dereboyu Köyü'nde tarih ve doğa yürüyüşü

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( BİLECİK )- Bilecik Valisi Bilal Şentürk;- "Tarihi ve doğal güzelliklerimiz saymakla bitmiyor" BİLECİK



- Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Kampı projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak tarihe tanıklık yapmış Dereboyu Köyü'nde tarih ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ''Tarihimizde önemli yeri olan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarının da uğrak yeri olan Dereboyu köyümüz. Tarihi ve doğal güzelliklerimiz saymakla bitmiyor" dedi.

Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmanın yanında tarihi güzergahların belirlenmesi amacıyla pandemi kurallarına uyularak, tarihi doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Söğüt Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Kurt, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürlerinin katılımıyla yaklaşık 6 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Dereboyu köyünden başlayan doğa yürüyüşünde, baharın geldiği günlerde gerek bitki örtüsüyle, gerekse büyüleyici coğrafi yapısıyla dolu yürüyüş sırasında zaman zaman ormanlık alanda zorlu geçiş güzergahların bulunduğu patikaların ve dik rampaların yer aldığı parkurda, 3 saatlik ve yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşün ardından grup, 2005 yılında yapılan Zeyve göletine geldi. "Tarihi ve doğal güzelliklerimiz saymakla bitmiyor" Vali Şentürk, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Kampı projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak tarihe tanıklık yapmış Dereboyu köyünde yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ''Tarihimizde önemli yeri olan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarının da uğrak yeri olan Dereboyu köyümüz. Tarihi ve doğal güzelliklerimiz saymakla bitmiyor. Hazırlanan proje ile birlikte bölgemiz yoğun bir ziyaretçi alacak. Osmanlı medeniyetinin kurulduğu topraklara gelen ziyaretçilere teorik bilginin yanında tarihe tanıklık edecekleri alanları da gezdirmek istiyoruz'' dedi.

Etkinliklerde, doğa ile iç içe yürümenin yanında tarihi mekanları ve doğadaki zengin bitki örtülerini görme imkanı da bulunacak.



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