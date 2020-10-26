Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrinin görüntüleri paylaşıldı
-Gubadlı’dan görüntüler
( BAKÜ ) BAKÜ
- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrinin görüntülerini yayınladı. Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrinin görüntülerini paylaştı.
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