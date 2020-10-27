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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Ermenistan'ın vurduğu Garadağlı köyü görüntülendi - Yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı okulda büyük hasar oluştu

- Ermenistan'ın vurduğu Garadağlı köyü görüntülendi - Yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı okulda büyük hasar oluştu

büyük hasar oluşan ortaokul

Çatışma Saldırı 

-evler
-diğer yapılar
-detay

( AĞDAM ) - Ermenistan'ın vurduğu Garadağlı köyü görüntülendi- Yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı okulda büyük hasar oluştu AĞDAM

- Ermenistan'ın 26 Ekim sabahı hedef aldığı Ağdam iline bağlı Garadağlı köyü görüntülendi. Yaklaşık 400 öğrencinin eğitim aldığı okulda büyük hasar oluştuğu görüldü.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan'ın 26 Ekim sabahı Ağdam iline bağlı Garadağlı köyüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıda evler ve sivillere ait diğer yapılar kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 400 öğrencinin eğitim aldığı ortaokulda ise büyük hasar oluştu. Okulun camlarının kırıldığı, duvarlarının saldırının izleriyle dolu olduğu görüldü.
Öte yandan Ermenistan’ın saldırılarında şu ana kadar 40'tan fazla okul zarar gördü.
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