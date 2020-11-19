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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan'ın çekilmeye başladığı Ağdam'a Azerbaycan askerleri yerleşiyor - Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam'da

- Ermenistan'ın çekilmeye başladığı Ağdam'a Azerbaycan askerleri yerleşiyor - Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam'da

Ağdam'a giriş yapan Azerbaycan askerleri

Kamera Tezahür Tezahürat 

-Tahrip edilen cami

( BAKÜ ) - Ermenistan'ın çekilmeye başladığı Ağdam'a Azerbaycan askerleri yerleşiyor- Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam'da BAKÜ

- Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a yerleşmeye başladı.
Rusya'nın ara buluculuğuyla 10 Kasım'da Azerbaycan’la Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan Ağdam'ı boşaltmaya başladı.
Bölgeye yerleşmek için giriş yapan Azerbaycan askerleri ise yol kenarındaki Azerbaycanlılar tarafından tezahüratlarla karşılandı. 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Ağdam’da Azerbaycan askerleri tarafından cami de görüntülendi. Görüntülerde caminin Ermenilerce tahrip edildiği kameraya yansıdı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam'ı 20 Kasım'a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu.
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