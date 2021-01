- Erman Toroğlu’na ırkçılık tepkisi

-- Açıklama



- Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Roman vatandaşlara hakaret içerikli sözleri büyük tepki çekerken AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Toroğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Ayrımcılığa neden olacak hiçbir kelime ve sözü kabul edemeyiz" dedi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında Roman vatandaşlara hakaret içerikli sözleri büyük tepki çekti. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Roman vatandaşlar, Erman Toroğlu’nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında kullandığı ifadelere tepki için İzmir Adliyesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Toroğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Bekle, “Bazı kimseler ne söylediğini ve sonunun nereye gittiğini bilmeden; bazıları bilerek ancak fark etmeden bazıları ise tepeden bakan; kendini asıl, başkalarını etnik azınlık görerek; insanlık dışı, aşağılık düşüncelerle bu ırkçılığı ve faşistliği ya yapıyor ya da aracı oluyor. Bazen bir futbolcuya seslenen hakemde, bazen bir çadırda kalan göçmenin üzerine yürüyen sivilde, bazen bir beyazın siyaha bakışında, bazen bir kendisini bilmezin ekranlarda söylediği sözlerde. Şekil veya hareket değişse de hepsi aynı karanlık düşüncelerin eseridir” dedi.

“Bu coğrafyanın insanı, ceddinden; ‘Adil olmak’ mirasını almıştır” diyen Bekle, “Binlerce yıl öncesinden bugüne kadar uzanan tarihimizde Türk, Kürt, Roman, Arap, Çerkez, Laz ve bilmem kaç çeşit milletten insanımız her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuştur. İnsanı ‘eşrefi mahlukat’ bilmiş; diline, dinine, mezhebine, rengine bakmadan insan olduğu için yardımına koşmuştur. Birileri aramıza ırkçılığın faşist zehrini sokmak istese de; dün nasıl izin vermediysek bugün de buna izin vermeyeceğiz. Erman Toroğlu isimli şahıs ekranlarda ayrımcılık ve nefret söylemlerinde bulunarak Roman vatandaşlarımızı kötü göstermiş, dışlamış ve cümlelerinin devamında toparlamaya çalışırken karanlık düşüncelerinde biriken zehri dışarıya akıtarak dilencilikle Roman vatandaşlarımızı bağdaştırarak insanlık tarihine ve kendi benliğine acı ve kara bir leke bırakmıştır. Erman Toroğlu ve onun gibi karanlık dünyalarda gezinen zihinlere şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Romanlardan hiçbir zaman hain çıkmamıştır. 15 Temmuz gecesinde birileri darbeye alkış tutarken; Romanlar meydanlara koşmuş, bedenini bu vatana siper etmiştir” diye konuştu.

Roman toplumunun, Türk milletinin asli unsuru olduğunu ifade eden Bekle, “Binlerce yıllık devlet geçmişimizde; vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmış; bu vatanın ve ay yıldızlı al bayrağının uğruna canlar vermiş ve şanlı bayrağın altında gururla yaşamıştır. Bizler nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken ‘Erman Toroğlu gibi davranma’ diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağılayarak işaret etmiyorsak; Erman Toroğlu da kendisinden olmayanları işaret ederek aşağılayamaz. Her fırsatta söylüyorum. Huzurlarınızda bir kez daha belirtmek istiyorum; Romanlar olarak bizler; farklılıklarımızı zenginliğimiz, birlikteliğimizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Arap’ın Acem’e, Acem’in Arap’a, beyazın siyaha veya siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü olamadığı anlayışıyla yaşıyor ve her türlü ayrımcılığı ve bölücülüğü lanetliyoruz. Ayrımcılığa neden olacak hiçbir kelime ve sözü kabul edemeyiz” sözleri ile Erman Toroğlu’na tepkilerini dile getirdi. (AG-



