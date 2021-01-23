Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldüğü silahlı çatışmada kamerada

-Zanlıların çıkışı

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( İSTANBUL )- 2 kişinin yaralandığı olayda Ergenekon sanığı Seyhun Zayim hayatını kaybetti- 5 kişi gözaltına alındı 2 şüpheli tutuklandı İSTANBUL



- Ergenekon Davası'nda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atmaktan yargılanan Seyhun Zayim (38), yılbaşında Pierre Loti'de çıkan silahlı çatışmada öldürüldü. Yaşanan silahlı çatışma anı kameralara yansırken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Olay, 31 Aralık 2020 günü Eyüp Pierre Loti tepesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup Pierre Loti tepesinde durumu konuşmak için buluştu. Aralarında tartışma çıkan 2 grup kısa sürede silahlarına davranarak birbirlerine ateş açtılar. Ergenekon sanığı hayatını kaybetti Silahlı kavgada Ergenekon Davası’nda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atmaktan yargılanan ve 5 yıl cezaevine kalan Seyhuz Zayim (38) vurularak hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi ise hafifi şekilde yaralandı. 5 kişi gözaltına alındı 2 şüpheli tutuklandı Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit etti. Konuyla alakalı yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullandıkları belirlenen Şuayip Ö. ve Baran P. İse çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 Tabanca incelmeye alındı Tutuklanana şüphelilerden Baran P.'nin daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlenirken diğer şüpheli Şuayip P.'nin ise 7 kez farklı suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 tabanca incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Silahlı çatışma kamerada Öte yandan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde birbirleriyle konuşarak yaklaşık 5 metre arayla yürüyen grup üyelerinin bir anda silahlarını çekerek ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde şahsılardan olaydan sonra kaçtıkları görülüyor.



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