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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi Ankara’ya gönderildi

Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi Ankara’ya gönderildi

törenden görüntü

Şehit Hastane Saygı Duruşu Çatışma Teröristler 

-tabutun getirilmesi
-Detay görüntüler
-fotoğraf

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in naaşı, düzenlenen törenle Ankara’ya gönderildi.Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak Ankara’ya gönderildi.
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