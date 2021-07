Engelliler Meclisi’nden anlamlı etkinlik

- Engelli meclis üyelerinin tören alanına gelişi

- Kongre salonundan detay

- İstiklal Marşının okunması

- Engelli meclis üyelerinin kararları okuması

- Meclis başkanının açıklamaları



( ERZURUM )- 102 yıl önce alınan kararları hatırlayıp İstiklal Marşı’nı okudular ERZURUM



- Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresinin 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Erzurum Kongre Binasında yapılan programda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri Kongre binasında kongrede alınan 7 kararı okuyup 102 yıl önce düzenlenen kongreyi hatırladı. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri ilk olarak hep birlikte İstiklal Marşını okudu. Ardından kongrede alınan 7 maddelik kararları tek tek okudular. Kongrede alınan kararlar; - Milli sınırlar içerisinde bulunan vatan parçaları bir bütündür, birbirlerinden asla ayrılmaz. Doğu illeri adını taşıyan Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis illeri bu saha içerisinde bağımsız livalar hiçbir neden ve vesile ile birbirlerinden ve Osmanlı toplumundan ayrılmak olanağı düşünülmeyen bir bütündür. - Milli Meclisin derhal toplanması ve hükumet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışacaklardır. - Kuvayı Milliye’yi tek kuvvet ve Milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. - Hıristiyan azınlıklarla siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. - Manda ve himaye kabul edilemez. - İstanbul Hükumeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü göstermediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükumet kurulacaktır. Bu hükumet iyeleri Milli Kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyeti Temsiliye yapacaktır. - Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükumetinin dağılması halinde Millet top yükün kendisini savunacak ve direnecektir. Maddeleri her bir engelli meclis üyesi tarafından okundu. Kararların okunmasının ardından Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis üyeleri toplu olarak “Vatan bir bütündür asla bölünmez, ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu yaptığı açıklamada, “Cumhuriyeti kuran kadim şehir Erzurum’da 102. yılını gururla kutladığımız Erzurum Kongresinin kararlarının alındığı Kongre binasında Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak 7 önemli karar maddelerini hafızalarımızda yeniden hatırlatmak ve bu coşkuyu halkımızla yaşamak adına burada toplanmış bulunmaktayız. Her bir maddeyi bir engelli meclis üyesi arkadaşımız okumak suretiyle yaşanan o önemli günün içimizdeki hissini, hazzını hissetmek suretiyle yaptığımız bu etkinliğin çok manidar olduğuna inanıyor bu vesile ile Türk Milletinin ve Erzurum halkının 102. Kongre yılını tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı. (ŞG-AT)