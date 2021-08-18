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Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı

Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı

Konvoydan detaylar

Asad Düğün Konvoyu Kamera Sünnet Düğünü Engelli Vatandaş 

-Bayrağı yerden alarak öpmesi
-Engelli vatandaş ile röp.
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) -- Eskişehir’de düğün konvoyunda yere düşen ve üzerinden araçlar geçen Türk bayrağını engelli vatandaş sahip çıktı- Engelli vatandaş Ömer Soytürk:- “Öptüm başımın üstüne koydum" ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir düğün konvoyunda yere düşen Türk bayrağının üzerinden araçların geçmesini gören engelli bir vatandaşın sahip çıkıp, öpüp alnına koyması kameralara yansıdı. Seyitgazi İlçesine bağlı Kırka Mahallesi’nde yapılan sünnet düğününde traktör ve römorku süslendi. Sünnet çocuğunu gezdiren yakınlarından biri römork kısmından elindeki Türk bayrağını yere düşürdü. Bu sırada yoldan geçen aracın üstünden geçtiği görülüyor. Konvoyu motosikleti ile takip eden engelli vatandaş Ömer Soytürk, bayrağı görerek aracından indi. Yolun ortasında ki Türk bayrağına koşan Soytürk’ün yerden aldıktan sonra öpüp alnına koyması ise konvoyda görüntü çeken kameraya an ve an yansıdı. Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Şehit Halil Kara lisesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Soytürk’ün yaptığı davranış herkes tarafından takdirle karşılandı. Yaşanılan olayı anlatan Ömer Soytürk, “Konvoydan gidiyorduk. Kasadan düştü. Bende yerden aldım. Öptüm başımın üstüne koydum” dedi.
(AS
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