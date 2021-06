Engelli torunları için kursiyer oldular

-Velilerin kurstaki çalışmalar

-Kurstan detaylar

-Neneler torunlarıyla sarılırken

-Ayşe Akkoç açıklama

-Hatice Çınar açıklama

-Hüseyin Ölmez açıklama

-Çocukların eğitiminden ve eğlenceden detaylar



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde rehabilitasyon merkezi öğrencisi engelli torunlarını beklerlerken kursa katılan nineler el sanatları kurslarında bir taraftan kendilerini geliştirirken, torunlarının etkinliklerine de eşlik ediyor. Torun sevgisinin bambaşka bir duygu olduğunu anlatan nineler, torunları sayesinde kursiyer olduklarını söyledi.



Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında özel eğitim öğrencileri velilerine el sanatları kursları açtı. Alaşehir Beşikçioğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıflarının eğitim gördüğü el sanatları kursuna, 2 çocuk ve 3 torun sahibi olan 72 yaşındaki Ayşe Akkoç ve 3 çocuk 4 torun sahibi 65 yaşındaki Hatice Çınar da engelli torunları beklemek için katıldı.

El sanatlarının yanı sıra bazen torunlarıyla birlikte derslere ve etkinliklere de eşlik eden nineler torunları için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerini söyledi.



"Torunlar için her şeye katlanılır" Alaşehir Halk Eğitim Merkezi özel öğrencilerin anneleri için okulda beklerken, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sanat öğrenmeleri için el sanatları kursu açtı. Kursa 12 veli katıldı.

Kursiyerler içerisinde torunları için okula gelip okul bitimine kadar onları bekleyen iki nine ise ilgi odağı oldu. 72 yaşındaki Ayşe Akkoç 14 yaşındaki engelli torunu Ali Akkoç’u, 65 yaşındaki Hatice Çınar, 20 yaşındaki engelli torunu Hatice Çınar'ı beklerken, kursiyer oldular. Yaşlı nineler 'Torunlar için her şeye katlanılır. Torunlar çok tatlı. Onların sayesinde bu yaştan sonra el sanatları becerisini öğrendik' ifadelerini kullandı. Kursiyer ninelerden 65 yaşındaki Hatice Çınar, "20 yaşında engelli torunum var, onunla beraber geliyoruz. Burada el sanatları yapıyoruz. El sanatları öğreniyoruz. Halk Eğitim kurs açtı. Bizde burada öğreniyoruz, yapıyoruz. 65 yaşımdan sonra el sanatı öğrendim. Torun sevgisi çok farklı hem de çok güzel." dedi.

Bir diğer kursiyer 72 yaşındaki Ayşe Akkoç, "Benim torunum 14 yaşında engelli. Annesi de rahatsız. Mecburen ben geliyorum. Onun peşinden de gelmeyince yapamıyorum. Gelmek zorunda kalıyorum. Burada da beklerken, sağ olsun Halk Eğitim kurs açtı, ondan da memnunuz. Allah razı olsun, milletimizden, devletimizden. Torun sevgisi bambaşka Allah’ım herkese tattırsın. Torun sevgisi, evlat sevgisi. Kimseye arattırmasın." diye konuştu.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin annelerine, özel annelerimize el sanatları kursları açtık. Kursumuzda annelerimizin boş vakitlerini geçirmeleri, el becerilerini geliştirmeleri için imkanlar sağladık. Yaklaşık 12 annemiz hem evlatlarını bekliyorlar, hem de rehabilite olmak üzere kurslarımıza katılıyorlar." dedi.

Kursa katılan anneler, bazı zamanlar öğrencileriyle birlikte derslere de katılarak, onlarla birlikte oyunlara eşlik ederek eğleniyorlar. Okul bahçesinde müzik eşliğinde oyunlar oynayan anne ve nineler özel çocukların mutluluğuna ortak olurken, eğitimlerinde başarılı olmalarına destek oluyorlar.