Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

-Asiye Ayyıldız röportaj

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Eşi Asiye Ayyıldız:- "Şu an tüm Türkiye’ye borçluyuz" İSTANBUL



- Silivri’de hamallık yapan yüzde 66 oranında engelli Ali Ayyıldız, kendisinden habersiz adına kurulan şirketin borçlarından kurtulmak için 2007 yılından beri hukuk mücadelesi veriyor. Ayyıldız yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulurken, eşi Asiye Ayyıldız, "Okuma yazması yok, şu an tüm Türkiye’ye borçluyuz” dedi.

Silivri’de hamallık yapan yüzde 66 engelli Ali Ayyıldız’ın eşi Asiye Ayyıldız, 2007 yılında bankaya gitti. Ayyıldız’ın eşi, evrak imzalatmak üzere gittiği bankada eşinin adına kurulu bir şirket olduğunu ve haberleri olmadan kurulan bu şirketin milyonlarca lira borcunun bulunduğunu öğrendi. Okuma yazma bilmeyen Ayyıldız, eşi vasıtasıyla üzerine kayıtlı bir şirketin olduğunu tesadüfen öğrenmesinin ardından başlattığı hukuk mücadelesine 13 yıldır devam ediyor.Çalıştığı esnada bir kişinin kimliğini bir süreliğine aldığını anlatan Ali Ayyıldız, “Bana kamyon gelecek dedi ve bir kişiyi daha çağırdı. Bizi arabaya bindirdi. Daha sonra bizden nüfus kağıtlarımızı istedi. Kendisine nüfus kağıdımı verdim. Bizi dolaştırdı, eşya yoktu. Sonrasında ise geri bıraktı. Bizi bıraktığında yanımdaki kişinin kimliğini verdi ancak benimkini vermedi. Bir saat sonra ise bulunduğum kahvehaneye geldi ve kimliğimi verdi. Engelliyim. Adliyelerin yollarını bilmiyorum. Psikolojim bozuldu” dedi.

“Tüm Türkiye’ye borçluyuz”Eşi Asiye Ayyıldız da, “Eşim o tarihlerde hamallık yapıyordu. Biri gelmiş eşya taşıtacağım ama kimliğin lazım demiş. Onlarda kimliğini vermişler ama eşya sonraya kaldı diyerek gitmiş. 2007 yılında bankaya engelli raporu almak için evrak imzalatmaya gittiğimde eşimin adına şirket kurulduğunu öğrendim. Hemen mahkemeye başvurduk. 2007 yılından bu yana uğraşıyoruz. Ordu’da beyaz eşya dükkanı açılmış ve piyasaya sahte çekler sürülmüş. O tarihten sonra mahkemeler, icralar, şu an tüm Türkiye’ye borçluyuz” diye konuştu.

Eşinin yüzde 66 oranında engelli olduğunu söyleyen Asiye Ayyıldız, “Okuma yazması yok, televizyon dahi açamıyor, telefon kullanamıyor. Ne yapacağımızı artık bilemiyorum. Avukatlar bizi sürekli arıyor borcunuz var diyerek. Sürekli psikoloğa götürüyorum. Çok zor durumdayız. Eşimin maaşına el koyuldu. Çocuğumuz yok ama Ankara’da çocuk okutmuşuz. Oradan bile borç geldi. Bizim kimsemiz yok, devlet büyüklerimizin bize yardım etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ali Ayyıldız’ı eşi teselli etti.



loading...