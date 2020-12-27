Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Engelli hamal adına kurulan şirket için 13 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Ali Ayyıldız röportaj

Televizyon Ya Sonra Nüfus Kağıdı Kahvehane Beyaz Eşya 

-Asiye Ayyıldız röportaj
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Eşi Asiye Ayyıldız:- "Şu an tüm Türkiye’ye borçluyuz" İSTANBUL

- Silivri’de hamallık yapan yüzde 66 oranında engelli Ali Ayyıldız, kendisinden habersiz adına kurulan şirketin borçlarından kurtulmak için 2007 yılından beri hukuk mücadelesi veriyor. Ayyıldız yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulurken, eşi Asiye Ayyıldız, "Okuma yazması yok, şu an tüm Türkiye’ye borçluyuz” dedi.
Silivri’de hamallık yapan yüzde 66 engelli Ali Ayyıldız’ın eşi Asiye Ayyıldız, 2007 yılında bankaya gitti. Ayyıldız’ın eşi, evrak imzalatmak üzere gittiği bankada eşinin adına kurulu bir şirket olduğunu ve haberleri olmadan kurulan bu şirketin milyonlarca lira borcunun bulunduğunu öğrendi. Okuma yazma bilmeyen Ayyıldız, eşi vasıtasıyla üzerine kayıtlı bir şirketin olduğunu tesadüfen öğrenmesinin ardından başlattığı hukuk mücadelesine 13 yıldır devam ediyor.Çalıştığı esnada bir kişinin kimliğini bir süreliğine aldığını anlatan Ali Ayyıldız, “Bana kamyon gelecek dedi ve bir kişiyi daha çağırdı. Bizi arabaya bindirdi. Daha sonra bizden nüfus kağıtlarımızı istedi. Kendisine nüfus kağıdımı verdim. Bizi dolaştırdı, eşya yoktu. Sonrasında ise geri bıraktı. Bizi bıraktığında yanımdaki kişinin kimliğini verdi ancak benimkini vermedi. Bir saat sonra ise bulunduğum kahvehaneye geldi ve kimliğimi verdi. Engelliyim. Adliyelerin yollarını bilmiyorum. Psikolojim bozuldu” dedi.
“Tüm Türkiye’ye borçluyuz”Eşi Asiye Ayyıldız da, “Eşim o tarihlerde hamallık yapıyordu. Biri gelmiş eşya taşıtacağım ama kimliğin lazım demiş. Onlarda kimliğini vermişler ama eşya sonraya kaldı diyerek gitmiş. 2007 yılında bankaya engelli raporu almak için evrak imzalatmaya gittiğimde eşimin adına şirket kurulduğunu öğrendim. Hemen mahkemeye başvurduk. 2007 yılından bu yana uğraşıyoruz. Ordu’da beyaz eşya dükkanı açılmış ve piyasaya sahte çekler sürülmüş. O tarihten sonra mahkemeler, icralar, şu an tüm Türkiye’ye borçluyuz” diye konuştu.
Eşinin yüzde 66 oranında engelli olduğunu söyleyen Asiye Ayyıldız, “Okuma yazması yok, televizyon dahi açamıyor, telefon kullanamıyor. Ne yapacağımızı artık bilemiyorum. Avukatlar bizi sürekli arıyor borcunuz var diyerek. Sürekli psikoloğa götürüyorum. Çok zor durumdayız. Eşimin maaşına el koyuldu. Çocuğumuz yok ama Ankara’da çocuk okutmuşuz. Oradan bile borç geldi. Bizim kimsemiz yok, devlet büyüklerimizin bize yardım etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ali Ayyıldız’ı eşi teselli etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Tunus'un Geleneksel KahvehaneleriTunus'un Geleneksel Kahvehaneleri
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement