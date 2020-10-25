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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı

Engelli genç müzik tutkusuyla hayata bağlandı

Murat Coşkun farklı müzik aletleri çalarken görüntü

Yürüme Engelli Müzik Aleti Bild Bedensel Engelli Irak 

-Ailesinden görüntü
-Ezbere Kur'an-ı kerim okurken görüntü
-Murat Coşkun'un açıklamaları
-Detaylar

( ÇORUM -ÖZEL)- Çorum’da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun, eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi- 19 yaşındaki Murat Coşkun:- “Bedensel engelli olmak başarılı olmaya engel değil” ÇORUM

- Çorum’da yaşayan görme ve yürüme engelli Murat Coşkun, 4 müzik aleti çalabiliyor.Hiçbir eğitim almadığı halde org, saz, darbuka ve flüt çalabilen 19 yaşındaki Murat Coşkun, müziğe olan tutkusuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Küçük yaşta görme, 7 yaşında ise yürüme yetisini kaybeden Coşkun’a en büyük desteği ise ailesi veriyor. Kur’an-ı Kerim okumayı bilmemesine rağmen bilgisayardan dinleyerek Yasin Suresi’ni öğrenen Coşkun, sureyi ezbere okuyor.2 yaşında görme yeteneğini kaybettiğini,7 yaşında ise rahatsızlığı nedeniyle yürüyemez hale geldiğini söyleyen Murat Coşkun, “Müzik hayatıma 2016-2017 yıllarında başladım. Herhangi bir eğitim almadım. Müzik aletlerini çalmayı kendi kendime öğrendim. Bağlama, org, darbuka ve flütle uğraşıyorum. Anne ve babam bana destek oluyorlar. İyi ki varlar. Onlarla gurur duyuyorum. 7 yaşında saz çalmayı öğrendim. Küçük yaşlardan beri müzik merakım var. Ben sanatçı ya da besteci değilim sadece müzisyenim” dedi.
Engelli olmasına rağmen her şeyi elinden geldiğince yapmaya çalıştığını kaydeden Coşkun, “Hayatta bedensel engelli olmak bir şeyi başarmaya engel değildir. Günlük radyoları, haberleri takip ediyorum. Eve misafir geldiğinde müziğe olan tutkumu bildikleri için benden istek parçalar istiyorlar. Misafirlere istedikleri türküleri söylüyorum. Kimseyi kırmadan gelen talepleri yerine getiriyorum” ifadelerini kullandı.
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