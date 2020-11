- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “İzmir'de elektrik ve doğalgaz verilmeyen bina kalmadı”

-- Genel ve detay görüntüler



- İzmir’de 6.6’lık depremin ardından İzmir’in Bornova ilçesinde ağır hasar alan bir binada ekiplerin gerçekleştirdiği doğalgaz izolasyon işlemi ve emniyet amaçlı lazerli genel gaz kaçak kontrollerini yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, an itibariyle hasarlı binalar hariç elektrik ve doğalgaz verilmeyen binanın kalmadığını söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir’de deprem nedeniyle ağır hasar alan binalarda yürütülen doğalgaz izolasyon işlemi ve emniyet amaçlı lazerli genel gaz kaçak kontrollerini yerinde inceledi. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, “Meydana gelen depremden bu yana 3 gün geçti. Devletimiz tüm imkanlarıyla öncelikle arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Elif kızımızın sağlıklı bir şekilde kurtarılması bizi sevince boğdu. Kızımızın babası da bizim eski bir çalışanımız” diyerek depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralı kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin olduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için elektrik ve doğalgaz şirketlerinin kontrollü olarak elektrik ve doğalgazı kestiklerini ifade eden Bakan Dönmez, “Afad’ın yönlendirmesiyle güvenli bölgelere süratle elektrik ve doğalgaz verilmeye başlandı. Elektrik şirketi 102 ekip ve 323 personel, doğalgaz şirketi ise 40 ekip ve 205 personel ile kesintisiz acil müdahale işlemlerini yürüttü. İlk 30 saatte elektrik verilmeyen binamız kalmadı. Doğalgaz da dün gece 22.30 itibariyle tüm şebekeye verildi.

An itibariyle hasarlı binaların dışında doğalgaz arzı sağlanmayan bina kalmadı. Hayatın normalleşmesi adına bu tip altyapı hizmetlerini yurttaşlarımıza ulaştırılması yönünde katkı sağlayan şirketlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’de bulunan büyük enerji tesislerini de incelediklerini açıklayan Bakan Dönmez, bu tesislerde depremden kaynaklı bir sorun olmadığını yerinde teyit ettiklerini söyledi.



Bakan Dönmez, açıklamanın ardından çevrede bulunan depremzedelerin istek ve ihtiyaçlarını da tek tek dinleyerek not aldı.



