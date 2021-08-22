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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Dönmez’in incelemesi

Yağmur Geçmiş Olsun Sel Felaketi Toplantı Afet Bölgesi 

-Bakan Kurum’un incelemesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü. Sel felaketinin ardından bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yürütülen çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve teknik ekiple birlikte gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, ayrıca Sosyal Market’i de ziyaret etti. Burada vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Dönmez ve Bakan Kurum, incelemelerinin ardından AFAD Koordinasyon Merkezinde son değerlendirmeleri yapmak üzere toplantıya katıldı.
(Vİ-HFV-
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