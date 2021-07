- Endonezya'da hastanede oksijen faciası: 63 ölü

- Korona virüs salgınında Delta mutasyonu nedeniyle vaka sayısında artış görülen Endonezya'da bir hastane oksijen yetersizliği nedeniyle 63 hasta hayatını kaybetti. Hükümet, can kaybı sayısının Mayıs ayının başından bu yana 10 kat arttığını açıkladı.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya'da artan seyahatler ve son derece bulaşıcı olan Delta mutasyonu, vaka sayısını arttırdı. Her gün 25 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiği ülkede, sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi. Java Adasındaki Sardjito Hastanesinden yapılan açıklamada, oksijen yetersizliği nedeniyle 63 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölümlerden günler önce daha fazla oksijen kaynağı arandığı, ancak Cuma gününden beri hastaneye başvuran Covid-19 hasta sayısında patlama yaşanmasıyla tüm stokların erken tükendiği, Pazar gününe kadar sıkıntının sürdüğü aktarıldı. Endonezya hükümeti söz konusu facianın ardından oksijen üreticilerinden hastanelere yönelik oksijen tedarikine öncelik vermelerini istedi. Ayrıca yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybı sayısının Mayıs ayının başından bu yana 10 kat arttığı vurgulandı. Batı Java bölgesindeki Bandung kentinde de 2 hastane, oksijenlerinin tükendiğini ve acil tedaviye ihtiyacı olan yeni hastaları hastanede kabul edemediklerini duyurdu. Diğer bazı kentlerde de hastanelerin önlerinde çadır kurulduğu belirtildi. "Endonezya felaketin eşiğinde" Öte yandan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bakanların ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine artan vakalara karşı 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde Java ve Bali adaları için geniş çaplı acil durum Covid-19 kısıtlama kararı aldığını duyurmuştu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise geçtiğimiz hafta, ülkenin "Covid-19 felaketinin eşiğinde" olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.