- Endonezya’da Covid-19 aşılamaları başlıyor - Endonezya’da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

- Endonezya‘da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde aşılama kampanyası başlıyor. Öte yandan Endonezya’da son 24 saatte 11 bin 278 vaka yeni tespit edilmesiyle ülkede, pandemi başlangıcından bu yana günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede başlatılan aşı kampanyaları birçok ülkede devam ediyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin merkezli biyofarmasötik şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının ilk dozunu dün başkent Jakarta'daki Başkanlık Sarayı'nda almıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Widodo, "Sinovac aşısını aldım. Endonezya Gıda ve İlaç Kontrol Ajansı (BPOM) değerlendirmesine göre etkinliği yüzde 65.3'tür. Ülke çapında bir an önce Covid-19 aşısının yapılması talimatını verdim" ifadelerini kullanmıştı. Devlet Başkanı Widodo’nun, Çin üretimi Sinovac Biotech Covid-19 aşısını olmasının ardından, aşılama kampanyası ülke geneline başlıyor. Dünyanın en yüksek nüfusa sahip 4. ülkesi olan Endonezya, yaklaşık 270 milyonluk nüfusunun 3’te 2’sini aşılamayı planlıyor. Bu plan ülke genelinde 180 milyondan fazla vatandaşın aşılanması anlamına geliyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde ilk aşamada 1 milyon 300 binden fazla sağlık çalışanının ve 17 milyon 400 binden fazla devlet memurunun aşılanmasının planlandığı belirtildi. Sağlık çalışanlarının önemine değinen Endonezya Sağlık Bakanı Yardımcısı Dante Saksono yaptığı açıklamada, “Pandemi hala devam ediyor ve sağlık çalışanları, COVID-19 hastalarının bakımında ön sıralarda yer alıyor” dedi.

Ülkede Covid-19 aşısının vurulacağı ilk 25 sağlık çalışanının ise Jakarta Cipto Mangunkusumo Hastanesi’nde çalıştıkları belirtildi. Hastane Müdürü Lies Dina Liastuti, günlük 275 kişinin aşılanması ile toplamda 6 bin kişiye Covid-19 aşısı vurulacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'da başlayacak aşılama kampanyasının 15 ay süreceği ve aşılamaların 2022 yılı Mart ayına kadar tamamlanmasının planladığı belirtildi. Endonezya’da günlük vaka sayısında rekor Endonezya’da Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 11 bin 278 yeni vaka tespit edildiği ve bu sayının pandeminin başlangıcından bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi. Bakanlık, son verilerin ardından toplam Covid-19 vaka sayısının 858 bin 43’e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık verilerine göre, Endonezya’da son 24 saatte 306 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam Covid-19 can kaybı ise 24 bin 951’e yükseldi. Aynı zamanda Endonezya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle tedavi gören 7 bin 657 vakanın tedavi edilerek taburcu edildiğini, toplam iyileşen vaka sayısının ise 703 bin 464’e yükseldiğini bildirdi.



