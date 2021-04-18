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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Emniyet önünde kavgayı ayırmaya çalışan polis ve bekçi bıçaklanarak yaralandı

Emniyet önünde kavgayı ayırmaya çalışan polis ve bekçi bıçaklanarak yaralandı

Bekçiden detaylar

Polis Hastane Polis Memuru Bild Memur 

-Sağlık görevlilerinden detaylar
-Polislerden detaylar
-Emniyet önünden detaylar
-Ambulanstan detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de emniyet önünde iki akraba arasında çıkan bıçaklı-sopalı kavgada, polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan S.A. (27), şikayet için geldiği Cumhuriyet Polis Merkezi önünde akrabası O.Ç. (37) ile tartışma yaşadı. Yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A. bıçakla yaralanırken O.Ç. ise kafasına vurulan sopa ile darp edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Ayetullah Kızılarslan (37) sırtından, bekçi Ekrem Dinç (53) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru ve bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, O.Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (HA-KA
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