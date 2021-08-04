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Emniyet Genel Müdürlüğü birlikleri orman yangınlarıyla mücadelede, Antalya'daki ekiplere destek veriyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü birlikleri orman yangınlarıyla mücadelede, Antalya'daki ekiplere destek veriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü birlikleri orman yangınlarıyla mücadelede, Antalya'daki ekiplere destek veriyor

Müdahalelerden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Orman Yangınları Göz Damlası Arazi Aracı Orman Yangını Helikopter 


- Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme Birimi, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgede. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangınına destek vermek için bölgede bulunun Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Afet konularına müdahale de tam donanımlı araç ve arazi aracı ile Afad ve itfaiye ekipleri ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yangın söndürme çalışmaları ile gelen açıklamada ise ,"Yangına müdahale esnasında vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin eldiven, maske ve göz damlası gibi ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bölgeye helikopter ve uçak desteği devam etmekte olup arazözler ve itfaiye araçları ile alevleri kontrol altına almaktayız. Başkanlığımızca Önceliğimiz yangınların bir an evvel sönmesini ve vatandaşlarımız normal hayatına kavuşmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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