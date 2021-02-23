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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Elektrik trafosuna temas eden 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Elektrik trafosuna temas eden 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Elektrik Trafosu Elektrik Akımı 

-Adli tıp kurumu önündeki yakınları detayları
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan elektrik trafosuna temas eden Halil Beyunca (17) akıma kapıldı. Ağır yaralanan Beyunca, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Beyunca'nın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SVY-
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