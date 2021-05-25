ELAZIĞ - Yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileler yeni evlerine kavuştu
- Elazığ 'ın Arıcak ilçesinde Karakaş köyü - 18 Kasım 2019 yılında meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale gelen köylülere yeni evlerinin teslim edilmesi - Evlerin teslim törenine katılanlardan detay - Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın konuşması - Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in konuşması - Anahtarların hak sahiplerine verilmesi Elazığ 'da yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileler yeni evlerine kavuştu - Arıcak ilçesinde evleri yanan ailelere devletin ve Ahbap Derneğinin desteğiyle yapılan yeni evlerinin anahtarı törenle verildi - Vali Yırık: - "Böyle duyarlı sanatçılarımız olduğu sürece bizim milletimiz tasalanmayacak, üzülmeyecek. Karakaş'ta yapmış olduğu bu güzel evlerden dolayı sanatçımız Haluk Levent'e teşekkür ediyorum"ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Arıcak ilçesinde bir köyde 18 Kasım 2019 yılında meydana gelen yangında evleri kullanılmaz hale gelen köylüler yeni evlerine kavuştu.Arıcak ilçesi Karakaş köyünde Yaşar Özelçi'ye ait kerpiç evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla 6 evin kullanılmaz hale gelmesinin ardından devletin sağladığı destek ve hayırseverlerin yardımlarıyla yeni yapılan evlerin anahtar teslim töreni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde düzenlendi. Vali Erkaya Yırık, törende yaptığı konuşmada, yangında evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için bütün çalışmaların yapıldığını söyledi.
Ahbap Derneğinin katkılarıyla hayırseverlerden büyük destekler geldiğini kaydeden Yırık, şöyle konuştu:"Bir yangın oluyor, 6 hane etkileniyor ama buradan çok uzaklarda olan bir sanatçımız, sosyal duyarlılık göstererek bu insanların evlerini yapmak için harekete geçiyor. Bu ulvi düşüncesi dolayısıyla aynı yaşta olan tertibim Haluk Levent sağ olsun derneği vasıtasıyla hemen kendisine dert edinerek Arıcaklı kardeşlerimizin, ailelerimizin evlerini inşa etmek için hayır kapısını açmış. Kendilerinin de belirttiği gibi makamın hiç önemi yok, önemli olan bununla dertlenmek."Verilen destekle köylülerin yeni evlerine kavuştuğunu ifade eden Yırık, evlerin 1 milyon 200 bin liraya mal olduğunu bildirdi.Yırık, "Böyle duyarlı sanatçılarımız olduğu sürece bizim milletimiz tasalanmayacak, üzülmeyecek. Karakaş'ta yapmış olduğu bu güzel evlerden dolayı sanatçımız Haluk Levent’e teşekkür ediyorum." diye konuştu. Sanatçı Haluk Levent ise Elazığ 'ın sıkıntılı süreçlerden geçtiğini belirterek, derneğin sürekli Elazığ lılarlar beraber olduğunu söyledi.
Deprem sürecinde de kendilerine gelen bağışları Elazığ 'a gönderdiklerini anımsatan Levent, konuşmasını şöyle sürdürdü:" Elazığ maalesef üzücü günler geçirdi ve üzücü günler geçirdiği zamanlarda derneğe bağışlar geldi. Elazığ için ne yapılabilir dedik ve hemen Elazığ 'a geldik. Elazığ Valisi ile görüştük ve konteyner alımına başlanacağını söyledi.
Bizler de 1 milyon liralık bir bağış yapalım ve konteyner alalım, dedik."Yangın sonrası kendilerinden istenen yardıma duyarsız kalmayarak gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Levent, şöyle dedi:"Yangından hemen sonra Arıcak Kaymakamımızla görüştük. Karakaş köyünde 6 ev yanmış, 3 tane yukarıda ev vardı, toplamda 9 evin onarımı belki de yeniden yapılması gerekiyordu.Bizden destek istediler. Toplam 685 bin lira mutlulukla gönderdik. Çünkü bu para bizim paramız değil, bizlere bağış yapan dostlarımın parası. Zaten onlar depremde kullanın diye verdiler. Bizler de açık bir derneğiz ve bu parayı buraya getirip, masraf etmekten, evleri teslim etmekten onlar adına çok gurur duyuyorum."Daha sonra 6 yeni evin anahtar teslimi yapıldı.
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