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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ELAZIĞ - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, alabalık ihracatı yapan tesiste incelemelerde bulundu

ELAZIĞ - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, alabalık ihracatı yapan tesiste incelemelerde bulundu

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin valiliği ziyareti - Işıkgece'nin belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyareti - Işıkgece'nin Keban ilçe tarım müdürlüğünü ziyareti - Işıkgece'nin Keban Kadın Kooperatifini ziyareti - Işıkgece'nin alabalık ihracatı yapan bir tesisi gezmesi - Işıkgece'nin açıklamaları Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ 'da alabalık ihracatı yapan tesiste incelemelerde bulundu: - "Balıkçılık bizim için çok önemli ve kuvvetli kaslarımızdan birisi. Sadece alabalıkta değil çupra ve levrekte de dünyada hatırı sayılır ihracatçı, Avrupa pazarında çok önemli yer alan ülkelerden birisiyiz"ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Sadece alabalıkta değil çupra ve levrekte de dünyada hatırı sayılır ihracatçı, Avrupa pazarında çok önemli yer alan ülkelerden birisiyiz." dedi.
Tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin programları kapsamında Elazığ 'a gelen Işıkgece, Valilik, belediye ve AK Parti ile MHP İl Başkanlıklarını ziyaret etti.Daha sonra Keban ilçesine geçen Işıkgece, burada Anadolu Meleği Keban Kadınları Kooperatifi, Keban Su Ürünleri Üretim İşletmesi ile Rusya ve Japonya'ya somon alabalık ihracatı yapan bir üretim tesisinde temaslarda bulundu.Işıkgece, yaptığı konuşmada, ilçede yer alan alabalık işletmelerinin ülke açısından çok kıymetli değerler olduğunu dile getirdi.İlçedeki alabalık üretiminin, ülkenin balık ihracatında yurt dışı piyasalarındaki yerini belirlemesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Işıkgece, "Balıkçılık bizim için çok önemli ve kuvvetli kaslarımızdan birisi. Sadece alabalıkta değil çupra ve levrekte de dünyada hatırı sayılır ihracatçı, Avrupa pazarında çok önemli yer alan ülkelerden birisiyiz. Çiftlik balıkçılığı bizim gerçekten kısa sürede çok iyi öğrendiğimiz ve yol kat ettiğimiz bir alan." dedi.
İlçedeki ihracatçı firma tarafından Japonya'ya gönderilecek somon alabalıkların yüklendiği tırda incelemelerde bulunan Işıkgece, yurt dışına ihracat yapan böyle firmaların sayısını daha da arttırmaları gerektiğini belirtti.
Japonya'ya gidecek tırın uzun bir yolu olduğunu aktaran Işıkgece, şöyle konuştu:" Elazığ 'da yapılan üretimin yüzde yüzü yurt dışına gidiyor, ülkemize çok önemli döviz kaynağı getiriyor. Firma sahibi biraz önce çok güzel bir şey söyledi, 'Bizim işçilerimizin maaşını, Rusya ve Japonya ödüyor.' dedi.
Bu yaptığımız üretimleri bu şekilde yurt dışına kadar ulaştırmamız gerçekten örnek verilecek bir iş. Diğer iş insanlarına örnek teşkil ediyor. Aslında bu kurumda ilk motoru çalıştıran ve işin bu hale gelmesini sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği destekler çok güzel bir nihayete erişmiş. Tam da istediğimiz gibi ülkemize döviz girişini sağlayacak, ülkemizin bu tadını, somununun kokusunu dünyaya tanıtacak hale gelmiş."Buradaki temaslarının ardından Baskil ilçesine geçen Işıkgece, İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile görüştü ardından Pınarlı köyü mevkisinde bulunan çimento fabrikasında incelemelerde bulundu.Bakan Yardımcısı Işıkgece, daha sonra merkeze bağlı Bölüklü köyündeki ağaçlandırma etkinliğine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Yurt Dışı İş İnsanları Piyasalar Çimento Fabrikası Hayvancılık 

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