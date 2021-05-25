- Elazığ’da polis merkezine tüfekle gelen şahıs ikna yöntemiyle etkisiz hale getirildi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da polis merkezine tüfekle gelen şahıs, ikna edilerek etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Bahçelievler Polis Merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şüpheli H.A, kıyafetinin üzerine sakladığı pompalı tüfekle polis merkezinin bahçesine girdi. Bu sırada görevli polisler fark edip dur ihtar çekerek müdahale etmek istedi. Şahsın tüfeği çekmesi üzerine tedbirler alındı. Aynı zamanda bölgeye çok sayıda polisle birlikte Özel harekat Timi sevk edildi. Şahısla bir süre görüşen polisler, yaklaşık yarım saatin sonunda şüpheliyi ikna ederek silahını bırakmasını sağladı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alınarak kontrol için hastaneye sevk edildi. Terörle bağlantısı olmadığı öğrenilen olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma da yapıldığı bildirildi.

(MK-HIV-

