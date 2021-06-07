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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

kaza yapan vatandaşa müdahale edilmesi

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri 

-kaza yapan vatandaşın sedye ile ambulansa taşınması
-kaza yerinden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 DA 313 plakalı Ford marka otomobil ile 23 ABL 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
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