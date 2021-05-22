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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ’da minibüs, otomobil ve motosiklet kaza yaptı: 19 yaralı

Elazığ’da minibüs, otomobil ve motosiklet kaza yaptı: 19 yaralı

Yaralıların ambulansa taşınması

İlk Müdahale Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Şehir İçi 

-Olay yeri detay
-Araçlardan detay

( ELAZIĞ -EK) ELAZIĞ

- Elazığ’da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 19 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0270 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 01 AED 763 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazada bazı yaraların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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