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Elazığ’da faciadan dönüldü...Doğalgaz borusu patladı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da faciadan dönüldü...Doğalgaz borusu patladı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı

Elazığ’da faciadan dönüldü...Doğalgaz borusu patladı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı

Olay yeri detay

Doğalgaz Polis Altın Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri 

-Alevlerden detay
-Ekiplerden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’ın Palu ilçesinde yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu alevler metrelerce yükseğe çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay, Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksa Elazığ Doğalgaz Şirketinin yürüttüğü çalışmalar sırasında mahalleye çekilen ana doğalgaz borusunda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan alevler metrelerce yükseğe ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla doğalgaz vanası kapatılarak alevler kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İM-YRT
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