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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da bıçakla kavga, 2 yaralıya ilk müdahale aşı çadırında yapıldı

Elazığ'da bıçakla kavga, 2 yaralıya ilk müdahale aşı çadırında yapıldı

-yaralının sedye ile ambulansa alınması

İlk Müdahale Akalan Öğretmen Öğretmenevi Bıçaklı Kavga 

--ambulansın gitmesi
--polis ekibi detay
--öğretmenevi önü detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir ara sokakta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale korona virüs ile mücadele kapsamında açılan aşı çadırında yapıldı. Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, şüphelilerden biri bıçakla F.S. ve M.B.yi yaralayarak kaçtı. 2 yaralı, dün korona virüse karşı mücadele kapsamında Öğretmenevi önünde kurulan aşı çadırına sığındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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