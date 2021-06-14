ELAZIĞ - Cami çatısına yuva yapan sansarlar cep telefonuyla görüntülendi
- Caminin çatısına yuva yapan sansarlar - Sarsarların birbiri ile oynaması Elazığ 'da cami çatısına yuva yapan sansarlar cep telefonuyla görüntülendiELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Maden ilçesinde caminin çatısına yuva yapan sansarlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İlçeye bağlı Polat köyündeki Tepe Camisi'nin imamı Harun Ayaş, camide bulunduğu esnada çatıdan seslerin gelmesi üzerine merdivenle çıkarak çatıyı kontrol etti.Caminin çatısı ile ahşap tavanı arasındaki boşlukta anne sansar ile 3 yavrusunun olduğunu fark eden Ayaş, birbirleriyle oynayarak sağa sola koşuşturan sansarları cep telefonu ile görüntüledi.Cami cemaati ve köylüler zaman zaman kümes hayvanlarını telef eden sansarların uzman ekip tarafından doğal ortama nakledilmesini talep etti.
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