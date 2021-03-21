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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ELAZIĞ - Bakan Soylu'nun annesi ve helikopter kazasında şehit olan askerler için hatim duası

ELAZIĞ - Bakan Soylu'nun annesi ve helikopter kazasında şehit olan askerler için hatim duası

- Müftülük görevlilerinin camide Kur'an - ı Kerim okuması - İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesi Elazığ 'da, Bakan Soylu'nun annesi ve helikopter kazasında şehit olan askerler için hatim duasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu ile Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için hatim duası yapıldı. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Müftülüğünce İmam - ı Azam Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Selami Aydın, İstanbul'da 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Servet Soylu ile Bitlis'te 4 Mart'ta askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki silah arkadaşları için okunan hatimlerin duasını yaptı.Programa Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an - ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programa katılanlara lokum ve kolonya ikram edildi.

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