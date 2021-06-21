Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ELAZIĞ - Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

ELAZIĞ - Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

- Yangının çıktığı apartman - Ekiplerin yangını söndürme çalışması - Yanan evdeki hasar Elazığ 'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini dışarı çıkardı.Bu sırada kısa süreli panik yaşındı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement