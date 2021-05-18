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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- El Halil'de Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma - Çatışmaların ardından Filistinliler, İsrail karşıtı protesto gösterisi düzenledi

- El Halil'de Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma - Çatışmaların ardından Filistinliler, İsrail karşıtı protesto gösterisi düzenledi

- El Halil'de sabah saatlerinde çıkan çatışmalardan görüntüler

Protesto Çatışma Uluslararası İsrail Saldırı 

-- Çatışmalar sonrası Dura köyünde düzenlenen protestodan görüntüler

( EL HALİL ) - El Halil'de Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma- Çatışmaların ardından Filistinliler, İsrail karşıtı protesto gösterisi düzenledi EL HALİL

- Batı Şeria'nın El Halil kentinde sabah saatlerinde Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından kentte bir araya gelen Filistinliler, düzenledikleri gösteri ile İsrail’in Gazze'ye saldırılarını kınadı. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar devam ediyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentindeki Bab Al-Zawiya bölgesinde sabah saatlerinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, kendilerine taş atan sivillere ses ve gaz bombaları ile saldırdı. Yaşanan çatışmanın ardından akşam saatlerinde El Halil'in güneyinde yer alan Dura köyünde bir araya gelen yüzlerce Filistinli, İsrail’in hava saldırılarına devam ettiği Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
İsrail’i kınayan göstericiler, Filistin direnişine destek sloganları attı. Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma da çağrıda bulundu.
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